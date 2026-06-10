Национальные команды Мексики и ЮАР проведут матч открытия чемпионата мира по футболу в четверг, 11 июня. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Мексика — ЮАР можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Предыдущая встреча команд состоялась на ЧМ-2010 и завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь команд из числа занявших третье место.

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