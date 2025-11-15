Сборная Дании примет сборную Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), начало — в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Дания — Белоруссия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Дания и Белоруссия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Шотландией и Грецией. Датчане набрали 10 очков в 4 матчах и идут первыми в группе, белорусы в рамках отбора провели 4 матча и занимают четвертое место с 0 очков.