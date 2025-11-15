Сборные Грузии и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 15 ноября. Игра на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия) начнется в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

Игру Грузия — Испания в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Грузия — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Грузия и Испания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Болгарией и Турцией. Грузины набрали 3 очка в 4 матчах и идут третьими в группе, испанцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают первое место с 12 очками.