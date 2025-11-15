Казахстан — Бельгия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Казахстан и Бельгия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 15 ноября
Сборная Казахстана примет сборную Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан), начало — в 17.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Казахстан — Бельгия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Казахстан и Бельгия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Казахстанцы набрали 7 очков в 7 матчах и идут третьими в группе, бельгийцы провели 6 матчей и с 14 очками занимают первое место.
