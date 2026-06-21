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21 июня, 19:30
Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Мнение Грэма Арнольда о матче с Францией
Перед матчем с французами главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал футболистов своей команды действовать раскрепощено.
«Выход в финальную часть чемпионат мира — фантастическое событие для страны и болельщиков, но никто не ждет, что мы обязательно кого-то обыграем. Наша задача — сыграть лучше, чем когда-либо прежде, и выйти на поле с убеждением, что мы способны шокировать мир. Не только наших болельщиков, весь мир», — сообщил Арнольд журналистам.
Мнение Дидье Дешама о матче с Ираком
После победы над Сенегалом (3:1) главный тренер сборной Франции Дидье Дешам напутствовал футболистов своей команды на игру с Ираком.
«Даже не думайте о том, что Ирак — маленькая команда. Это совсем не так! Никто из вас не должен думать, что в предстоящем матче будет легко. Мы — сборная Франции, против нас каждый играет в полную силу», — сказал Дешам в раздевалке.
Как сборная Ирака готовилась к ЧМ-2026
Иракцы перед чемпионатом мира также провели четыре встречи. В апреле команда Арнольда переиграла Боливию (2:1), а в конце мая — Андорру (1:0). В начале июня Ирак сыграл вничью с Испанией (1:1) и уступил Венесуэле (0:2).
Как сборная Франции готовилась к ЧМ-2026
В рамках подготовки к чемпионату мира французские футболисты провели четыре товарищеских матча. В марте команда Дидье Дешама победила Бразилию (2:1) и Колумбию (3:1). В начале июня французы уступили Кот-д'Ивуару (1:2) и обыграли Северную Ирландию (3:1).
Где смотреть трансляцию матча Франция — Ирак
Матч сборных Франции и Ирака в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Франция — Ирак
Матч Франция — Ирак состоится в ночь на вторник, 23 июня, в Филадельфии на стадионе Lincoln Financial Field. Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.
23 июня сборные Франции и Ирака сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Победа в предстоящем матче позволит команде Дидье Дешама досрочно выйти в плей-офф. Иракцам для попадания в 1/16 финала очки необходимы еще больше — команда Грэма Арнольда в первом туре проиграла.
Французы на старте ЧМ-2026 победили Сенегал (3:1). Дубль в концовке сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.
Сборная Ирака в первом туре крупно проиграла Норвегии (1:4). Несмотря на счет, команда Арнольда фрагментарно показывала достойный футбол. Единственный гол в составе иракцев забил Аймен Хуссейн.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Франция — Ирак. Присоединяйтесь!