23 июня сборные Франции и Ирака сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Победа в предстоящем матче позволит команде Дидье Дешама досрочно выйти в плей-офф. Иракцам для попадания в 1/16 финала очки необходимы еще больше — команда Грэма Арнольда в первом туре проиграла.

Французы на старте ЧМ-2026 победили Сенегал (3:1). Дубль в концовке сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Сборная Ирака в первом туре крупно проиграла Норвегии (1:4). Несмотря на счет, команда Арнольда фрагментарно показывала достойный футбол. Единственный гол в составе иракцев забил Аймен Хуссейн.

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