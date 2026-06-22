Сборные Аргентины и Австрии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 22 июня. Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Матч Аргентина — Австрия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа J.

22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Аргентина стартовала на чемпионате мира с победы над Алжиром со счетом 3:0. Австрия в первом туре обыграла Иорданию — 3:1. Команды выступают в группе J, где также играют сборные Алжира и Иордании.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австрия. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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