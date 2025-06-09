Гол де Брейне принес Бельгии победу над Уэльсом в отборе чемпионата мира, валлийцы отыгрались со счета 0:3

Сборная Бельгии дома обыграла Уэльс в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 4:3. Игра проходила в Брюсселе.

Бельгийцы повели со счетом 3:0 в первом тайме — отметились Ромелу Лукаку (пенальти), Юри Тилеманс и Жереми Доку. Гости сумели отыграться — голы забили Харри Уилсон (пенальти), Сорба Томас и Бреннан Джонсон. В концовке матча Кевин де Брейне забил победный гол бельгийской сборной.

В группе J лидирует Северная Македония — 8 очков после четырех туров, второе место занимает Уэльс — 7 очков после четырех туров. Далее идут Бельгия (4 очка после двух туров), Казахстан (3 очка после трех туров) и Лихтенштейн (0 очков после трех туров).