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9 июня 2025, 23:48

Гол де Брейне принес Бельгии победу над Уэльсом в отборе чемпионата мира, валлийцы отыгрались со счета 0:3

Руслан Минаев
Кевин де Брейне бьет по воротам.
Фото Reuters

Сборная Бельгии дома обыграла Уэльс в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 4:3. Игра проходила в Брюсселе.

Бельгийцы повели со счетом 3:0 в первом тайме — отметились Ромелу Лукаку (пенальти), Юри Тилеманс и Жереми Доку. Гости сумели отыграться — голы забили Харри Уилсон (пенальти), Сорба Томас и Бреннан Джонсон. В концовке матча Кевин де Брейне забил победный гол бельгийской сборной.

В группе J лидирует Северная Македония — 8 очков после четырех туров, второе место занимает Уэльс — 7 очков после четырех туров. Далее идут Бельгия (4 очка после двух туров), Казахстан (3 очка после трех туров) и Лихтенштейн (0 очков после трех туров).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
09 июня 2025, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)
Бельгия
4:3
Уэльс

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Кевин Де Брейне
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Уэльса по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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