Сборная Хорватии разгромила Чехию в отборе на ЧМ-2026

Сборная Хорватии победила команду Чехии в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 5:1. Матч прошел в Осиеке.

Голы за хорватскую сборную забили Андрей Крамарич, оформивший дубль, Лука Модрич, Иван Перишич и Анте Будимир.

Единственный гол команды Чехии на счету Томаша Соучека.

Хорватия набрала 6 очков в 2 матчах и занимает второе место в группе L оторочного турнира на ЧМ-2026. Чехия находится на первой строчке с 9 очками в 4 играх.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

09 июня 2025, 21:45. Opus Arena (Осиек)

В другом матче Фарерские острова обыграли Гибралтар — 2:1. На голы Джеймса Скэнлона и Патрика Йоханнесена ответил Арни Фредериксберг.

В группе L Фарерские острова с 3 баллами в 3 матчах занимают 4-е место, а Гибралтар (0) — 5-е.