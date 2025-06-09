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9 июня 2025, 23:42

Сборная Хорватии разгромила Чехию в отборе на ЧМ-2026

Лука Модрич празднует гол в ворота Чехии с Марио Пашаличем.
Фото Reuters

Сборная Хорватии победила команду Чехии в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 5:1. Матч прошел в Осиеке.

Голы за хорватскую сборную забили Андрей Крамарич, оформивший дубль, Лука Модрич, Иван Перишич и Анте Будимир.

Единственный гол команды Чехии на счету Томаша Соучека.

Хорватия набрала 6 очков в 2 матчах и занимает второе место в группе L оторочного турнира на ЧМ-2026. Чехия находится на первой строчке с 9 очками в 4 играх.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
09 июня 2025, 21:45. Opus Arena (Осиек)
Хорватия
5:1
Чехия

В другом матче Фарерские острова обыграли Гибралтар — 2:1. На голы Джеймса Скэнлона и Патрика Йоханнесена ответил Арни Фредериксберг.

В группе L Фарерские острова с 3 баллами в 3 матчах занимают 4-е место, а Гибралтар (0) — 5-е.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
09 июня 2025, 21:45. Торсволлур (Торсхавн)
Фарерские острова
2:1
Гибралтар

Источник: Таблица квалификации ЧМ-2026
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