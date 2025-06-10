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10 июня 2025, 00:22

Модрич стал самым возрастным европейским игроком, забившим в отборе на ЧМ

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отличился в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Чехии (5:1).

Модрич реализовал пенальти на 62-й минуте, забив в возрасте 39 лет 9 месяцев. Он стал самым возрастным автором гола в европейском отборе на ЧМ и побил рекорд Эдина Джеко, который 7 июня забил в ворота Сан-Марино в возрасте 39 лет 2 месяцев.

Хорватия набрала 6 очков в 2 матчах и занимает второе место в группе L отборочного турнира на ЧМ-2026. Чехия находится на первой строчке с 9 очками в 4 играх.

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Лука Модрич
Эдин Джеко
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