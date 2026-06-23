Сборные Англии и Ганы встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Англии и Ганы встретятся в матче группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Англия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Команды выступают в группе L, в предыдущем туре Англия победила Хорватию со счетом 4:2, а Гана обыграла Панаму со счетом 1:0.

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