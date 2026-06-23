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Сегодня, 13:09

Колыванов о Месси: «Играет, как 20-летний мальчишка»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бомбардирской гонке на чемпионате мира-2026.

«И Мбаппе, и Холанн, и Месси в порядке. Не надо еще забывать, что есть Кейн. Для Холанна все зависит от того, как далеко пройдет Норвегия, хотя команда у них подобралась хорошая. Месси находится в прекрасной форме и играет, как 20-летний мальчишка. Аплодисменты ему! Мбаппе играет в прекрасной команде, и Франция — один из фаворитов этого чемпионата мира, как и последние годы. Поэтому у всех есть шансы стать лучшим бомбардиром, хотя предсказать, кто именно это сделает, очень тяжело сейчас», — сказал Колыванов «СЭ».

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету 27-летнего Мбаппе 16 голов на ЧМ.

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Игорь Колыванов
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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