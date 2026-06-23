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Мбаппе раскритиковал состояние поля после возобновления матча Франция — Ирак на ЧМ-2026

Сергей Филин

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал сотрудников стадиона за плохую подготовку газона после возобновления матча с Ираком.

В ночь с 22 на 23 июня Франция обыграла Ирак (3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 и гарантировала себе место в плей-офф турнира. Встреча была прервана на несколько часов из-за грозы и сильного ливня.

«Та половина поля, на которой мы атаковали, была пропитана водой. Они потратили 20 минут на то, чтобы убрать воду на нашей половине поля, где мы оборонялись, но вообще не стали убирать воду там, где мы шли в атаку. Но это не их вина, ничего страшного», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Стадион &laquo;Линкольн Файненшел Филд&raquo;.Первый погодный срыв на ЧМ-2026. Игроки Франции и Ирака больше двух часов ждали возобновления игры

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Франция завершит групповой этап турнира матчем с Норвегией 26 июня.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:05. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
3:0
Ирак

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