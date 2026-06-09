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Сегодня, 16:30

Аленичев: «Из-за расширения до 48 команд зрелищность ЧМ немного падает»

Дмитрий Аленичев
Колумнист

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» высказался о новом формате чемпионата мира-2026.

«Мне не очень нравится сам формат чемпионата мира. Из-за расширения до 48 команд зрелищность, на мой взгляд, немного падает. Уверен на сто процентов: много крупных результатов, это однозначно. Некоторые сборные, честно говоря, слабенькие. Принято считать, что на ЧМ такие не пробиваются априори, но в данном случае, считаю, имеет место исключение», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые сыграют 48 сборных.

Дмитрий Аленичев делится ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

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