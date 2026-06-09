Аленичев назвал Францию и Испанию главными фаворитами ЧМ-2026

Победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» оценил шансы фаворитов на чемпионате мира-2026.

«Что касается фаворитов, то твердо убежден: главных — два. Это Испания и в первую очередь Франция. На мой взгляд, «трехцветные» обладают самым сильным подбором футболистов. А если у испанцев восстановится Ямаль, то, конечно, они составят конкуренцию команде Дидье Дешама», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 станет первым в истории с участием 48 команд. Сборные будут разбиты на 12 групп по 4 команды.

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