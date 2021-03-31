Интервью с экс-капитаном сборной.

Еще когда мы только договаривались обсудить предстоящий отборочный матч со Словакией, экс-капитан сборной заметил: «Непростая встреча нашим ребятам предстоит. Вроде бы и соперник не звездный, и ту же Мальту одолеть не сумел, но дисциплинированный, организованный и по-футбольному упрямый. С таким только скорость и контроль мяча могут выручить».

До игры

— После выигрыша у Словении Черчесов пойдет на перемены в составе? — спросил я тогда Онопко.

— Не думаю, — ответил он. — И даже не потому, что обычно победный состав не меняют. Просто игра со словенцамидаже с учетом отдельных просчетов показала: в нашей команде все были на месте, каждый знал свою задачу и по большому счету с ней справился. Сейчас Черчесов вызвал в сборную лучших на данный момент футболистов. Плюс Головин с Миранчуком подъехали из Европы. Они с Кузяевым и Оздоевым в состоянии насытить середину поля, разогнать атаку. А Жирков с Марио будут вспахивать фланги. Раз это проверено и уже сработало, то повода для перемен не предвидится. Ведь, как известно, лучшее — враг хорошему.

— И все-таки многие считали, что еще с Мальтой компанию Дзюбе в атаке составит набравший хорошую форму Соболев.

— Честно говоря, я тоже об этом подумывал. Но потом понял: два габаритных форварда, действующих на передней линии в одном ключе, — это перебор. Ведь под каждого из таких, как они, нужен быстрый, разворотливый напарник. Такой, как в «Зените» Азмун, который всегда знает, как и куда открыться под Дзюбу, чтобы получить мяч. А в сборной Черчесова такого нет. И вариант Дзюбы с Соболевым может пригодиться, скорее когда нужно переломить ход встречи, что заставит ошибаться чужую оборону и даст возможность сравнять счет. Эта пара может стать козырной картой Саламыча.

После первого тайма

Об этом вспомнилось, когда на 65-й минуте матча со Словакией Черчесов бросил в бой Соболева, сменившего не попавшего в игру Мостового. К тому моменту россияне уже проигрывали и, усилив атаку, рассчитывали отыграться. Признаюсь, ни я, ни Виктор Савельевич, с которым мы в перерыве матча обсуждали события первого тайма, заранее такого поворота не ожидали. И хотя к тому моменту хозяева уже вели в счете, о том, что эта встреча оставит нас без очков, еще не думалось.

— Черчесов, как и в матче со Словенией, воспользовался схемой с тремя центральными защитниками. Вам когда-нибудь приходилось ее осваивать? Что дает такая расстановка?

— Мы часто использовали ее в ЦСКА с Игнашевичем и братьями Березуцкими. Была такая расстановка и на вооружении Гончаренко уже с Дивеевым, Карповым, Магнуссоном или Васиным. Лично я воспринимал саму схему как формальность, поскольку здесь очень важно то, как используются свободные зоны. Этот вариант может быть и оборонительным, и атакующим, если в твоем распоряжении есть такие универсалы, как Жирков с Фернандесом. Юра и сейчас, как в молодые годы, такой же взрывной, подвижный. И во встречеи со словенцами, исо словаками старался реже идти в обводку, чтобы не терять мячи. А верховой передачей сразу искать в штрафной Дзюбу. Марио тоже использует любую возможность для подключений и караулит свой шанс в чужой штрафной. Так что его гол в ворота Мальты не был случайностью.

— Быть может, в первом тайме наша сборная не создавала моменты из-за того, что активно прессинговала по всему полю?

— В какой-то мере это было оправдано. Мы вели борьбу за свободное пространство, чтобы лишить соперника возможности вести комбинационную игру. Это стандартная тактика для выездного матча.

— Да, но в таком случае надо быть предельно внимательным, чтобы не дать противнику ни единого шанса у своих ворот. Особенно при стандартах. А здесь мы получили нелепый гол с углового Шкриньяра.

— Думаю, в этом моменте сработал вариант, который словаки наверняка наигрывали в тренировках. За счет блокировки в толчее игроков им удалось так запутать Джикия и Марио, что они вдвоем потеряли Шкриньяра, дав ему свободно нанести удар головой. В целом же до и после гола на поле шла равная борьба без каких-то разумных действий с обеих сторон.

На том обсуждение, прямо скажем, небогатой событиями первой половины было закончено. Было ясно, что минувшие невыразительные сорок пять минут заставят Черчесова решиться на шаги, которые бы помогли изменить и счет, и игру. Сразу же подумалось о появлении Соболева. И свой шанс спартаковский бомбардир получил лишь за двадцать пять минут до конца.

После матча

— Не слишком ли поздно Черчесов вспомнил о Соболеве? — поинтересовался я у Онопко, когда не в самом лучшем настроении мы подводили итоги уже проигранной встречи.

— Причина того, почему мы не смогли увезти из Трнавы даже ничью, думаю, не в этом, — убежденно ответил Виктор Савельевич. — Просто нам не хватило той агрессии в атаке, которая вела вперед с Мальтой и Словенией. Словаки не сильнее российской сборной, но в этом матче оказались более организованной командой, которая по максимуму использовала свои возможности и не дала этого сделать нам.

— Не удивило, что, уже ведя в счете, словаки не сбавили обороты, не отсиживались сзади, а шли вперед и после перерыва?

— А что здесь удивительного? Они играют дома, почувствовали, что противника можно еще раз ужалить, а потому продолжали искать еще один шанс.

— Да, но вторую половину мы тоже провели намного активнее, с моментами. Почему же так не выглядели до перерыва?

— Играть в другой футбол — более мобильный,с обострениями — в концовке нас заставил счет. Отсюда и скоростные проходы, моменты, ответный гол. Кстати, он стал следствием той вспышки, которой так недоставало нашим атакам в этой встрече. Здесь, конечно, был хорош Дзюба, выложивший мяч под удар Кузяеву. А Фернандес вовремя откликнулся на добивании.

— У Дзюбы была ведь еще пара неплохих вариантов забить. Не повезло?

— Да, разок не справился с обработкой мяча, во втором случае его опередил вратарь, еще раз чуть промахнулся, пробив головой. Мне показалось, что на сей раз Артему не хватало той свежести и резкости, за счет которых он забивал и все успевал в матчах с Мальтой и Словенией. И это говорит о том, насколько важна его роль в сборной и как игрока, и как капитана.

— Пропущенный через три минуты гол в ворота Шунина — следствие расслабленности после того, как Марио сравнял счет?

— Не думаю. Здесь яркий пример того, к чему приводит элементарная безалаберность защитников. Сначала никто не встретил получившего мяч Губочана, отдавшего пас Маку, чей рывок в штрафную прозевал Фернандес. И словак,проскочив мимо Семенова, нанес точный удар из-под Оздоева.Шунин был бессилен. Вот и получилось, что всё решили в пользусловаков три самых заметных в их составе футболиста — поигравшие у нас Губочан с Маком и выступающий за «Интер» Шкриньяр.

— Теперь последует волна народного гнева, моментами вспыхивавшего даже после победы над Мальтой?

— К сожалению, без этого не обойдется. У нас хороший, добрый болельщик, в чем мы убедились на минувшем чемпионате мира. Но есть и те, кто во всем стремится видеть только негатив, словно не замечая тех перемен, которые происходят в футболе. Взять хотя бы отдельные результаты этого отборочного цикла. Франция играет вничью с Украиной, хорваты проигрывают Словении, Испания делит очки с Грецией. Сегодня Черчесов продолжает строить свою сборную, с которой вышел в финал очередного Евро. В команде появилась интересная молодежь — Жемалетдинов, Мухин, Фомин, Ахметов, пришли новые игроки — Соболев, Мирзов. Все горят, хотят биться за команду, за страну! Я никогда не видел таким счастливым Фернандеса, как после забитого гола Мальте. Сегодня в сборной собраны отличные ребята, объединенные общей идеей побеждать. А потому присоединяюсь к Дзюбе, который обратился к болельщикам с просьбой быть добрее друг к другу.

— Что скажете при случае своему давнему другу Черчесову?

— Уже отправил Саламычу сообщение: «Россия вперед!» Он все поймет.