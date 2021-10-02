У Карпина большие проблемы. Самошников получил травму, и теперь в сборной нет крайних защитников

До матча со словаками — всего шесть дней.

Совсем скоро сборная России проведет важнейшие матчи отбора к ЧМ-2022: против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). И, как назло, в первом же матче 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Нижним Новгородом» получил травму Илья Самошников, приглашенный в национальную команду.

В одном из игровых эпизодов защитнику «Рубина» наступили на ногу. Самошников пытался накрыть подачу, но вместо этого получил повреждение. Он вернулся на поле, пытаясь разбегаться, и поначалу казалось, что футболист сможет продолжить встречу.

На 26-й минуте Самошников даже спас свою команду от потенциального выхода один на один. Он ускорился и поставил корпус хавбеку «Нижнего Новгорода» Илье Берковскому, не позволив тому убежать к воротам «Рубина». Однако спустя полторы минуты Самошников выбил мяч в аут и сел на газон. Перед этим он показал характерный жест скамейке «Рубина», дав понять, что ему все-таки понадобится замена.

Илья Самошников получает травму.

Травма Самошникова — большая проблема не только для казанского клуба, но и для сборной России. В распоряжении Валерия Карпина осталось не так много крайних защитников. Можно даже сказать, что их практически нет.

В сентябре Марио Фернандес заявил о завершении карьеры в сборной. Оказался не вечным Юрий Жирков, который продолжает восстановление после травмы и вообще пока находится без клуба. Не поможет сборной в ближайших матчах Вячеслав Караваев — он получил повреждение и не играл почти месяц.

Из тех, кого Карпин вызвал на октябрьские встречи, профильными крайними защитниками можно назвать только Сергея Терехова и Федора Кудряшова. 31-летний Терехов получил свой первый вызов в сборную, и вряд ли ему доверят место в основе на решающие матчи сборной. Кудряшов же, играющий в Турции, редко появляется там на поле (всего два матча в этом сезоне за «Антальяспор»). А у Алексея Сутормина, который в последних матчах «Зенита» выходил на правом фланге обороны, нет достаточного опыта игры на позиции защитника.

Карпину придется серьезно поломать голову для того, чтобы найти оптимальное решение. Скорее всего, на правом фланге обороны все-таки будет играть Сутормин, а слева выйдет Далер Кузяев. Он уже играл крайнего защитника — и в сборной, и в «Зените». Правда, было это чаще всего в схеме с тремя центральными.