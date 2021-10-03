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Кто не поможет сборной России в октябрьских матчах: от Головина до Дзюбы

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 20:00
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Список игроков, которые могут не приехать в сборную России на матчи со Словакией и Словенией. Фото «СЭ»
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Валерию Карпину впору хвататься за голову

До отборочного матча ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) осталось всего пять дней, а у главного тренера сборной России Карпина большие проблемы. Как минимум восемь футболистов не смогут принять участие в игре по той или иной причине.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Марио Фернандес

Защитник ЦСКА в сентябре заявил, что завершает карьеру в национальной команде. Этнический бразилец успел полюбиться многим и даже стал своим. Теперь позицию правого защитника в сборной можно назвать проблемной.

Вячеслав Караваев

Заменить Марио Фернандеса должен был Вячеслав Караваев, но и он не поможет в октябрьских матчах. Защитник «Зенита», способный сыграть как справа, так и слева, получил травму. Случилось это в последней встрече сборной против Мальты, где Караваев провел на поле все 90 минут. «Повреждение оказалось достаточно серьезным, и сколько он пропустит, пока непонятно», — сказал после возвращения Вячеслава в клуб главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Артем Дзюба

Несмотря на конфликт с Карпиным, Дзюба все-таки получил вызов в сборную, но отказался от нее сам. Артем объяснил свое решение тем, что находится не в самой оптимальной форме. При этом в последних встречах Дзюба смотрится намного лучше, чем на старте сезона. Когда он вернется в национальную команду (и вернется ли вообще) — непонятно.

Роман Зобнин

Хавбек «Спартака» был в составе сборной в сентябре. С Хорватией и Кипром он не играл, но вышел на поле во встрече с Мальтой — провел второй тайм. А по возвращении в клуб Зобнин получил травму — в матче ЛЕ с «Легией» дернул икроножную мышцу. На восстановление у Романа, по оценкам врачей, должно уйти около четырех недель. Зобнин пока в лазарете, и Карпин его, само собой, в сборную не вызвал. Хотя полузащитник вполне мог пригодиться в октябре против Словакии и Словении.

Станислав Магкеев

Футболист «Локо» был в расширенном списке сборной на октябрьские матчи, но получил тяжелую травму — порвал переднюю крестообразную связку колена 25 сентября в матче 9-го тура РПЛ с «Химками». Вдвойне обидно из-за того, что Станислав демонстрировал серьезный прогресс, а теперь вынужден пропустить полгода.

Илья Самошников

В субботу защитник «Рубина» получил травму в матче против «Нижнего Новгорода» — в одном из игровых эпизодов ему наступил на ногу Алексей Козлов. Самошников пытался продолжить встречу, но спустя несколько минут попросил замену. Илья остался в расположении «Рубина», где будет восстанавливаться. Сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

Арсен Захарян

Также в субботу получил повреждение Арсен Захарян. По данным «СЭ», он смог избежать серьезной травмы, но его участие в октябрьских матчах сборной пока под вопросом. Окончательное решение примет медицинский штаб национальной команды.

Алексей Ионов

Травмировался и Алексей Ионов. Хавбек «Краснодара» получил небольшое повреждение перед матчем с ЦСКА и не поможет сборной в предстоящих в октябре встречах. О характере травмы Алексея и сроках его возвращения в строй пока не сообщается.

Александр Головин

Вдобавок ко всему, получил травму Александр Головин. В воскресенье полузащитник «Монако» забил сам и отдал голевой пас в игре с «Бордо», но был заменен в середине второго тайма. В одном из моментов он получил болезненный удар по ноге и не смог продолжить встречу. Насколько серьезная травма у Головина — пока неизвестно. Но агент футболиста Александр Клюев не испытывает оптимизма: «У него снова обострилась травма паха — такая же, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную в понедельник, но точно не отправится туда в ближайшие два дня».

Список игроков, которые могут не приехать в сборную России на матчи со Словакией и Словенией. Фото "СЭ"
Список игроков, которые могут не приехать в сборную России на матчи со Словакией и Словенией. Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 1
2-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

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