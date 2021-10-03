Кто не поможет сборной России в октябрьских матчах: от Головина до Дзюбы

Валерию Карпину впору хвататься за голову

До отборочного матча ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) осталось всего пять дней, а у главного тренера сборной России Карпина большие проблемы. Как минимум восемь футболистов не смогут принять участие в игре по той или иной причине.

Марио Фернандес

Защитник ЦСКА в сентябре заявил, что завершает карьеру в национальной команде. Этнический бразилец успел полюбиться многим и даже стал своим. Теперь позицию правого защитника в сборной можно назвать проблемной.

Вячеслав Караваев

Заменить Марио Фернандеса должен был Вячеслав Караваев, но и он не поможет в октябрьских матчах. Защитник «Зенита», способный сыграть как справа, так и слева, получил травму. Случилось это в последней встрече сборной против Мальты, где Караваев провел на поле все 90 минут. «Повреждение оказалось достаточно серьезным, и сколько он пропустит, пока непонятно», — сказал после возвращения Вячеслава в клуб главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Артем Дзюба

Несмотря на конфликт с Карпиным, Дзюба все-таки получил вызов в сборную, но отказался от нее сам. Артем объяснил свое решение тем, что находится не в самой оптимальной форме. При этом в последних встречах Дзюба смотрится намного лучше, чем на старте сезона. Когда он вернется в национальную команду (и вернется ли вообще) — непонятно.

Роман Зобнин

Хавбек «Спартака» был в составе сборной в сентябре. С Хорватией и Кипром он не играл, но вышел на поле во встрече с Мальтой — провел второй тайм. А по возвращении в клуб Зобнин получил травму — в матче ЛЕ с «Легией» дернул икроножную мышцу. На восстановление у Романа, по оценкам врачей, должно уйти около четырех недель. Зобнин пока в лазарете, и Карпин его, само собой, в сборную не вызвал. Хотя полузащитник вполне мог пригодиться в октябре против Словакии и Словении.

Станислав Магкеев

Футболист «Локо» был в расширенном списке сборной на октябрьские матчи, но получил тяжелую травму — порвал переднюю крестообразную связку колена 25 сентября в матче 9-го тура РПЛ с «Химками». Вдвойне обидно из-за того, что Станислав демонстрировал серьезный прогресс, а теперь вынужден пропустить полгода.

Илья Самошников

В субботу защитник «Рубина» получил травму в матче против «Нижнего Новгорода» — в одном из игровых эпизодов ему наступил на ногу Алексей Козлов. Самошников пытался продолжить встречу, но спустя несколько минут попросил замену. Илья остался в расположении «Рубина», где будет восстанавливаться. Сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

Арсен Захарян

Также в субботу получил повреждение Арсен Захарян. По данным «СЭ», он смог избежать серьезной травмы, но его участие в октябрьских матчах сборной пока под вопросом. Окончательное решение примет медицинский штаб национальной команды.

Алексей Ионов

Травмировался и Алексей Ионов. Хавбек «Краснодара» получил небольшое повреждение перед матчем с ЦСКА и не поможет сборной в предстоящих в октябре встречах. О характере травмы Алексея и сроках его возвращения в строй пока не сообщается.

Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией



Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBne pic.twitter.com/ZyDAeVUSrH — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021

Александр Головин

Вдобавок ко всему, получил травму Александр Головин. В воскресенье полузащитник «Монако» забил сам и отдал голевой пас в игре с «Бордо», но был заменен в середине второго тайма. В одном из моментов он получил болезненный удар по ноге и не смог продолжить встречу. Насколько серьезная травма у Головина — пока неизвестно. Но агент футболиста Александр Клюев не испытывает оптимизма: «У него снова обострилась травма паха — такая же, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную в понедельник, но точно не отправится туда в ближайшие два дня».