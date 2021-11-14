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«Пропущенный гол? Честно, не помню». Что говорили футболисты после провала в Хорватии

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 21:45
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Лука Модрич и Георгий Джикия с судьями матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Лука Модрич и Георгий Джикия с судьями матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Джикия, Дивеев, Ловрен и Модрич у микрофона.
Хорватия — Россия

Сборная России упустила шанс напрямую пробиться на чемпионат мира — поражение в Сплите отправило команду Валерия Карпина в стыковые матчи, которые пройдут весной.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Валерий Карпин. «Это полностью моя вина. Футболисты просто не хотели играть с мячом». Карпин — после провала с Хорватией

Георгий Джикия: «Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры»

— Проиграли важный матч, — сказал капитан сборной России. — Понятно, что настроение плохое. Пропустили в концовке матча... Предполагали, что будем так играть, что надо будет много работать в обороне, что нужно качественнее распоряжаться мячом. Его у нас сегодня, к сожалению, было мало. Обидное поражение.

— Можно сказать, что соперник не позволил сыграть в свою игру?

— Все прекрасно знаем, что хорваты — очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Повторю, что где-то мы понимали, что так будет. Нужно отметить соперника. Они показали хороший футбол, который заставил нас действовать вторым номером.

— Как сказалось качество газона? Во втором тайме казалось, что все плавает.

— Понятное дело: дождь, поле плохое. Но для них и для нас газон был одинаковым. Это факт, который нужно принять.

— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что из-за сегодняшнего результата все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько историй, которые были со стыками и решающими матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Опасный момент у&nbsp;ворот Матвея Сафонова. Хорватия — Россия: зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы на него не способны?

Игорь Дивеев: «Россия играла на победу»

— Мы играли на победу — не удерживали ничью, — объяснил защитник сборной России во флеш-интервью. — Может, чего-то не получалось, но счет не удерживали.

Пропущенный гол? Честно, не помню. Только подачу видел. А кто и как дальше... не видел.

Согласен, сыграли не очень. Могли сыграть лучше. Тренировались не так играть. Но не получилось.

Понятно, что играли в гостях. Но и российских болельщиков слышно было. Огромное спасибо им, что приехали.

Также Дивеев ответил на один вопрос для хорватского вещателя.

- Что случилось? Проиграли со счетом 0:1, — сказал защитник.

14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лука Модрич: «Мы не сдавались до последнего»

— Из-за дождя в этом матче было тяжело с самого начала, — сказал капитан хорватов, полузащитник «Реала». — Мы не сдавались до последнего, были терпеливы и, полагаю, победили заслуженно. У нас сильнейшая команда в этой группе.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Федор Кудряшов после матча. Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Деян Ловрен: «Дразнить Россию не собираюсь»

— Заслуженный результат. С первых минут мы верили в себя и демонстрировали боевой дух, — приводит Gol.hr слова защитника сборной Хорватии и «Зенита». — В плане борьбы это был один из лучших матчей. На таком ужасном поле мы ни на секунду не давали сопернику расслабиться.

Дразнить Россию я нисколько не собираюсь, потому что очень уважаю эту команду. Да и результат мог быть другим.

Мы сами себе усложнили жизнь, но в нужный момент смогли показать свою силу и проявить характер.

14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова и&nbsp;Валерий Карпин. «Какой футбол? У нас его нет!» Реакция известных тренеров и экспертов на неудачу сборной России

Бонус: Чорлука и Олич разбирают поражение сборной России

Одни из лучших легионеров в истории РПЛ теперь работают в штабе Далича и объясняют, за счет чего Хорватия победила.

— Мы провели очень хорошую игру: отлично прессинговали, атаковали, не допускали ничего со стороны России, — начал Ведран Чорлука. — Но мы ожидали, что будем контролировать эту игру. Конечно, не ожидали такой погоды, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, рассуждали о победе. Почему так?

— Хотим мы этого или не хотим, но если мы сравним две команды, то поймем, что у нас просто лучше игроки, чем у сборной России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Хочу, чтобы ваша команда через стыки прошла дальше. Там играет много моих друзей. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно. Она провела в этом сезоне очень много тяжелых игр, но побеждала. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх.

С посылом про разный уровень игроков согласился Ивица Олич.

— Чорлука играл в России, я тоже. Мы знаем всех игроков сборной России. Разница между россиянами и хорватами по качеству — огромная, — сказал тренер хорватов. — Шансы России в стыках? Мы тоже готовились к такому исходу. Будет очень тяжело.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 0
Швеция 0
1-й тайм

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры