«Пропущенный гол? Честно, не помню». Что говорили футболисты после провала в Хорватии

Джикия, Дивеев, Ловрен и Модрич у микрофона.

Сборная России упустила шанс напрямую пробиться на чемпионат мира — поражение в Сплите отправило команду Валерия Карпина в стыковые матчи, которые пройдут весной.

Георгий Джикия: «Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры»

— Проиграли важный матч, — сказал капитан сборной России. — Понятно, что настроение плохое. Пропустили в концовке матча... Предполагали, что будем так играть, что надо будет много работать в обороне, что нужно качественнее распоряжаться мячом. Его у нас сегодня, к сожалению, было мало. Обидное поражение.

— Можно сказать, что соперник не позволил сыграть в свою игру?

— Все прекрасно знаем, что хорваты — очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Повторю, что где-то мы понимали, что так будет. Нужно отметить соперника. Они показали хороший футбол, который заставил нас действовать вторым номером.

— Как сказалось качество газона? Во втором тайме казалось, что все плавает.

— Понятное дело: дождь, поле плохое. Но для них и для нас газон был одинаковым. Это факт, который нужно принять.

— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что из-за сегодняшнего результата все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько историй, которые были со стыками и решающими матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

Игорь Дивеев: «Россия играла на победу»

— Мы играли на победу — не удерживали ничью, — объяснил защитник сборной России во флеш-интервью. — Может, чего-то не получалось, но счет не удерживали.

Пропущенный гол? Честно, не помню. Только подачу видел. А кто и как дальше... не видел.

Согласен, сыграли не очень. Могли сыграть лучше. Тренировались не так играть. Но не получилось.

Понятно, что играли в гостях. Но и российских болельщиков слышно было. Огромное спасибо им, что приехали.

Также Дивеев ответил на один вопрос для хорватского вещателя.

- Что случилось? Проиграли со счетом 0:1, — сказал защитник.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лука Модрич: «Мы не сдавались до последнего»

— Из-за дождя в этом матче было тяжело с самого начала, — сказал капитан хорватов, полузащитник «Реала». — Мы не сдавались до последнего, были терпеливы и, полагаю, победили заслуженно. У нас сильнейшая команда в этой группе.

Деян Ловрен: «Дразнить Россию не собираюсь»

— Заслуженный результат. С первых минут мы верили в себя и демонстрировали боевой дух, — приводит Gol.hr слова защитника сборной Хорватии и «Зенита». — В плане борьбы это был один из лучших матчей. На таком ужасном поле мы ни на секунду не давали сопернику расслабиться.

Дразнить Россию я нисколько не собираюсь, потому что очень уважаю эту команду. Да и результат мог быть другим.

Мы сами себе усложнили жизнь, но в нужный момент смогли показать свою силу и проявить характер.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бонус: Чорлука и Олич разбирают поражение сборной России

Одни из лучших легионеров в истории РПЛ теперь работают в штабе Далича и объясняют, за счет чего Хорватия победила.

— Мы провели очень хорошую игру: отлично прессинговали, атаковали, не допускали ничего со стороны России, — начал Ведран Чорлука. — Но мы ожидали, что будем контролировать эту игру. Конечно, не ожидали такой погоды, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, рассуждали о победе. Почему так?

— Хотим мы этого или не хотим, но если мы сравним две команды, то поймем, что у нас просто лучше игроки, чем у сборной России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Хочу, чтобы ваша команда через стыки прошла дальше. Там играет много моих друзей. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно. Она провела в этом сезоне очень много тяжелых игр, но побеждала. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх.

С посылом про разный уровень игроков согласился Ивица Олич.