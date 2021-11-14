«Русских возили как хотели». Украинцы злорадствуют по поводу поражения нашей сборной

Федора Кудряшова благодарят за автогол.

Сборная России, к сожалению, проиграла хорватам и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира. По этому поводу украинские СМИ и простые фанаты разнесли игру нашей команды.

На украинском портале UA-Футбол появилась статья с заголовком «Кто хотел играть в футбол — тот и выиграл». В комментариях злорадствовали:

«Смотрел на попытки хорватов и думал, что бог на стороне русских, поскольку дождь превратил поле в одну большую лужу», — написал cucumber.

«Россия один раз ударила по воротам, и то во втором тайме. Все! Только отбивались. Русских возили как хотели. Я даже не понял, кто у них играет в нападении», — заявил tutti-10.

«Повезло с дождем. Так бы 4:0 в пользу хорватов было», — считает еще один болельщик сборной Украины.

«Молодцы, хорваты! Вы сделали мой вечер!» — заявил Algrab.

«Поздравляю братьев-славян с победой!» — написал okolegko.

«Россия в пролете. Хорваты хлопнули русских и не пустили их на ЧМ», — еще одна статья, но уже на другом сайте — Segodnya.ua. В момент автогола в ворота сборной России комментатор украинского телеканала «Футбол 3» вскрикнул: «Гооол! Браво, Федор Кудряшов!»

«Сегодня нужно болеть за Хорватию, — написал еще перед матчем пользователь Twitter arthuruank. — С детства за хорватов!»

Сьогодні о 16:00 треба вболівати за Хорватію !



Хорватія — Росія



З дитинства за хорватів!!! pic.twitter.com/oDImMuqCPA — Arthur ?? (@arthuruank) November 14, 2021

«Не забивает Россия — забивает Хорватия. Правда, в свои ворота. Но так даже лучше», — заявил 3 14 z.

не забиває Хорватія, забиває росія



щоправда, в свої ворота ?

але то на краще — випрями спину (@3_14z) November 14, 2021

«На это можно смотреть вечно! Сразу вспомнился момент с Филимоновым. Это карма», — считает один из поклонников сборной Украины.

«России удачи в плей-офф (нет)», — написал serhiy_herts.

Хорватія на Чемпіонаті Світу!



Росії удачі в плей-оф (ні) ? — Serhiy Herts (@serhiy_herts) November 14, 2021

«Спасибо, Хорватия!» — благодарит ua_macrae соперника сборной России.

ДЯКОЮ ХОРВАТІЯ ??? — Аласдар ??? (@UA_Macrae) November 14, 2021

Сборная Украины занимает третье место в своей отборочной группе. Для попадания в стыки украинцы должны в последнем матче обыграть Боснию и Герцеговину, а также надеяться на то, что Финляндия не сможет отобрать очки у французов.