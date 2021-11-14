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«Русских возили как хотели». Украинцы злорадствуют по поводу поражения нашей сборной

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
14 ноября, 23:45
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
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Сборная России, к сожалению, проиграла хорватам и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира. По этому поводу украинские СМИ и простые фанаты разнесли игру нашей команды.

На украинском портале UA-Футбол появилась статья с заголовком «Кто хотел играть в футбол — тот и выиграл». В комментариях злорадствовали:

«Смотрел на попытки хорватов и думал, что бог на стороне русских, поскольку дождь превратил поле в одну большую лужу», — написал cucumber.

«Россия один раз ударила по воротам, и то во втором тайме. Все! Только отбивались. Русских возили как хотели. Я даже не понял, кто у них играет в нападении», — заявил tutti-10.

«Повезло с дождем. Так бы 4:0 в пользу хорватов было», — считает еще один болельщик сборной Украины.

«Молодцы, хорваты! Вы сделали мой вечер!» — заявил Algrab.

«Поздравляю братьев-славян с победой!» — написал okolegko.

«Россия в пролете. Хорваты хлопнули русских и не пустили их на ЧМ», — еще одна статья, но уже на другом сайте — Segodnya.ua. В момент автогола в ворота сборной России комментатор украинского телеканала «Футбол 3» вскрикнул: «Гооол! Браво, Федор Кудряшов!»

«Сегодня нужно болеть за Хорватию, — написал еще перед матчем пользователь Twitter arthuruank. — С детства за хорватов!»

«Не забивает Россия — забивает Хорватия. Правда, в свои ворота. Но так даже лучше», — заявил 314z.

«На это можно смотреть вечно! Сразу вспомнился момент с Филимоновым. Это карма», — считает один из поклонников сборной Украины.

«России удачи в плей-офф (нет)», — написал serhiy_herts.

«Спасибо, Хорватия!» — благодарит ua_macrae соперника сборной России.

Сборная Украины занимает третье место в своей отборочной группе. Для попадания в стыки украинцы должны в последнем матче обыграть Боснию и Герцеговину, а также надеяться на то, что Финляндия не сможет отобрать очки у французов.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 1
Швеция 0
Матч завершен

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64

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