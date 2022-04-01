«Я бы отправил его в Гаагу. Там его бы судили, как нас». Матч Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 обернулся грандиозным скандалом

Как будет в ноябре в Катаре?

Итоги жеребьевки финального турнира ЧМ-2022 подарили сразу несколько флешбеков, возвращающих в восхитительное лето 2018-го в России. Например, новый матч Португалии и Уругвая — четыре года назад в Сочи в 1/8 финала гол Эдинсона Кавани отправил Криштиану Роналду домой. Некоторые воспоминания лучше гнать от себя прочь: очень хочется, чтобы новый матч Франции и Дании оказался хоть капельку интереснее, потому что игра в «Лужниках» — с большим отрывом худший матч ЧМ-2018.

А вот матч Сербии и Швейцарии в Калининграде получился огненным. Швейцарцы одержали волевую победу — 2:1, забив победный гол на последней минуте, и благодаря этому сделали важнейший шаг к 1/8 финала, но все запомнили ту встречу по другим причинам. Именно с ней связан один из самых громких скандалов ЧМ-2018.

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири, забив решающий мяч на 90-й минуте, отпраздновал его, сложив руки так, что это было очень похоже на крылья птицы. Практически все увидели в этом отсылку к флагу Албании, на котором изображен орел. Точно так же, кстати, отпраздновал свой гол сравнявший счет в начале второго тайма Гранит Джака, но большинству почему-то запомнился именно момент с Шачири.

Теперь контекст:

1. Джака и Шачири — этнические албанцы. Причем Шачири — косовский албанец, он там родился, и уже потом его семья перебралась в Швейцарию. У него есть сразу три паспорта: Швейцарии, Албании и Косово. А на матч с Сербией Шачири вышел в бутсах, на которых был изображен флаг Косово (справедливости ради, в таких же он играл и против Бразилии туром ранее). Родной брат Джаки — Таулант — выступает за сборную Албании.

2. Про отношения Сербии, Албании и Косово лишний раз, полагаю, рассказывать не стоит. При этом до какого-то момента УЕФА, например, не разводил при жеребьевке сербов и албанцев, и они попали в одну группу в отборе к ЧЕ-2016. Матч в Белграде был сорван после того, как в конце первого тайма над полем пролетел дрон с флагом так называемой Великой Албании, а на стадионе вспыхнули беспорядки.

3. Перед началом матча в Калининграде сербские фанаты жестко освистали всех футболистов сборной Швейцарии с албанскими корнями, что отчасти создало довольно специфическую атмосферу. А после гола в Шачири с сербской трибуны летели различные предметы.

После матча он подчеркивал, что это все были эмоции и не более того.

«Я не буду говорить о своем жесте, вы видели, что я сделал. Это были эмоции, и больше я ничего не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест», — говорил Шачири в смешанной зоне.

Тем не менее ФИФА не стала спускать все на тормозах, как это часто бывает. Хотя наказание для Шачири и Джаки в результате проведенного расследования получилось скорее символическим — каждому выписали штраф в 10 тысяч швейцарских франков.

При этом сербов наказали даже жестче. Их федерацию оштрафовали на 54 тысячи швейцарских франков за неподобающее поведение болельщиков. Кроме того, персонально был наказан главный тренер Младен Крстаич, который на пресс-конференции жестко прошелся по судившему матч немцу Феликсу Бриху.

«Я не дал бы ему ни желтую, ни красную карточку, я бы отправил его в Гаагу. Там его бы судили, как нас», — сказал он.

Вряд ли сейчас до Катара доберется большое количество сербских болельщиков, да и Шачири уже далеко не так бодр, как четыре года назад. Но это, несомненно, будет очень горячий матч.