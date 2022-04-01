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«Я бы отправил его в Гаагу. Там его бы судили, как нас». Матч Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 обернулся грандиозным скандалом

В Дохе состоялась церемония жеребьевки ЧМ-2022
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Матч ЧМ-2018 между Сербией и Швейцарией.
Фото Global Look Press
Как будет в ноябре в Катаре?

Итоги жеребьевки финального турнира ЧМ-2022 подарили сразу несколько флешбеков, возвращающих в восхитительное лето 2018-го в России. Например, новый матч Португалии и Уругвая — четыре года назад в Сочи в 1/8 финала гол Эдинсона Кавани отправил Криштиану Роналду домой. Некоторые воспоминания лучше гнать от себя прочь: очень хочется, чтобы новый матч Франции и Дании оказался хоть капельку интереснее, потому что игра в «Лужниках» — с большим отрывом худший матч ЧМ-2018.

А вот матч Сербии и Швейцарии в Калининграде получился огненным. Швейцарцы одержали волевую победу — 2:1, забив победный гол на последней минуте, и благодаря этому сделали важнейший шаг к 1/8 финала, но все запомнили ту встречу по другим причинам. Именно с ней связан один из самых громких скандалов ЧМ-2018.

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Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири, забив решающий мяч на 90-й минуте, отпраздновал его, сложив руки так, что это было очень похоже на крылья птицы. Практически все увидели в этом отсылку к флагу Албании, на котором изображен орел. Точно так же, кстати, отпраздновал свой гол сравнявший счет в начале второго тайма Гранит Джака, но большинству почему-то запомнился именно момент с Шачири.

Теперь контекст:

1. Джака и Шачири — этнические албанцы. Причем Шачири — косовский албанец, он там родился, и уже потом его семья перебралась в Швейцарию. У него есть сразу три паспорта: Швейцарии, Албании и Косово. А на матч с Сербией Шачири вышел в бутсах, на которых был изображен флаг Косово (справедливости ради, в таких же он играл и против Бразилии туром ранее). Родной брат Джаки — Таулант — выступает за сборную Албании.

2. Про отношения Сербии, Албании и Косово лишний раз, полагаю, рассказывать не стоит. При этом до какого-то момента УЕФА, например, не разводил при жеребьевке сербов и албанцев, и они попали в одну группу в отборе к ЧЕ-2016. Матч в Белграде был сорван после того, как в конце первого тайма над полем пролетел дрон с флагом так называемой Великой Албании, а на стадионе вспыхнули беспорядки.

3. Перед началом матча в Калининграде сербские фанаты жестко освистали всех футболистов сборной Швейцарии с албанскими корнями, что отчасти создало довольно специфическую атмосферу. А после гола в Шачири с сербской трибуны летели различные предметы.

После матча он подчеркивал, что это все были эмоции и не более того.

«Я не буду говорить о своем жесте, вы видели, что я сделал. Это были эмоции, и больше я ничего не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест», — говорил Шачири в смешанной зоне.

Тем не менее ФИФА не стала спускать все на тормозах, как это часто бывает. Хотя наказание для Шачири и Джаки в результате проведенного расследования получилось скорее символическим — каждому выписали штраф в 10 тысяч швейцарских франков.

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При этом сербов наказали даже жестче. Их федерацию оштрафовали на 54 тысячи швейцарских франков за неподобающее поведение болельщиков. Кроме того, персонально был наказан главный тренер Младен Крстаич, который на пресс-конференции жестко прошелся по судившему матч немцу Феликсу Бриху.

«Я не дал бы ему ни желтую, ни красную карточку, я бы отправил его в Гаагу. Там его бы судили, как нас», — сказал он.

Вряд ли сейчас до Катара доберется большое количество сербских болельщиков, да и Шачири уже далеко не так бодр, как четыре года назад. Но это, несомненно, будет очень горячий матч.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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