Какой сборная России могла быть на ЧМ-2022: состав, схема, лидеры

Фантазируем.

Как известно, история не особо в ладах с сослагательным наклонением. Да и далеко не факт, что получилось бы пройти Польшу в стыках. Но все же перед стартом ЧМ-2022 и на фоне сбора нашей национальной команды трудно отказать себе в удовольствии представить, какой сборная России могла бы предстать в Катаре.

Понятное дело, все это — вкусовщина, рискующая скатиться в казуистику, но, с другой стороны, у нас есть статистика, любимые Карпиным 4-3-3 и набор футболистов, востребованных при нынешнем штабе. А значит, набросать потенциальный состав сборной все же реально. Тем более в эпоху безвременья, когда матчи сборных превратились в просмотр новых кадров, важно выделять в нашем футболе лучших.

Матвей Сафонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вратарь

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Альтернатива: Александр Селихов, «Спартак»

Уже не первое десятилетие мы живем в мире, где в российском футболе среди вратарей есть Игорь Акинфеев и все остальные. Нет сомнений, что ветеран и сейчас был бы первым номером сборной, будь на то его воля — равного ему ни по таланту, ни по опыту в стране за все это время так и не появилось.

Еще несколько месяцев назад Сафонова видело основным в сборной подавляющее число болельщиков и экспертов. Но, соверши Матвей перед поездкой на ЧМ серию тех ошибок, что он допускал в последние перед зимней паузой туры РПЛ, его статус в Катаре был бы под большим сомнением. Может, Виталий Кафанов рекомендовал бы сделать ставку на Александра Селихова. Сафонов же пусть и проводит посредственный сезон, но все же при Карпине долгое время был первым номером и имеет за спиной какой-никакой опыт игры на больших международных турнирах.

Правый защитник

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Альтернатива: Александр Сильянов, «Ростов»

После ухода Марио Фернандеса Караваев стал, по сути, безальтернативным вариантом на позицию правого защитника. При Черчесове, когда еще вызывался Марио, Вячеслав выходил (и даже забивал!) на позиции левого защитника. Этот сезон нельзя назвать для Караваева экстраординарным — пропустил первые пять туров, за 12 матчей сделал два ассиста. Но сильнее футболистов на эту позицию в России сейчас нет. А на роль дублера Карпин мог вызвать своего любимца Сильянова, способного закрыть любую позицию в обороне.

Игорь Дивеев (слева) и Георгий Джикия (справа) с партнерами по сборной. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Центральный защитник

Игорь Дивеев, ЦСКА

Альтернатива: Максим Осипенко, «Ростов»

Если представить, что Дивеев не получил бы травму и к началу ЧМ-2022 был здоров, наверняка именно он занял бы место в основе. Штаб Валерия Карпина уже давно наигрывает связку Дивеев — Джикия, потому, будь оба в порядке, смысла разбивать ее не было б никакого. Тем более Игорь и Георгий, кажется, начинали находить баланс. Ну а в случае чего в старте Дивеева заменил бы Максим Осипенко, защитник «Ростова», которого Карпин ценит за хладнокровие и первый пас.

Центральный защитник

Георгий Джикия, «Спартак»

Альтернатива: Александр Солдатенков, «Крылья Советов»

Джикия — из тех немногих футболистов, чье место в составе сборной на ЧМ-2022 не подвергалось бы сомнению. Георгий вообще сильнейший центральный защитник с российским паспортом со времен Игнашевича и Березуцких. Кажется, уже не осталось тех, кто готов с этим поспорить. Более того, в Катаре Георгий мог бы стать идеальным капитаном. Других сильных центральных защитников с паспортом, кроме Джикии, Дивеева и Осипенко, в РПЛ, пожалуй, больше и нет. Так что четвертым ЦЗ на турнир наверняка поехал бы тот, кто получал больше игровой практики и находился в оптимальной форме. Вероятно, за путевку боролись бы спартаковец Литвинов и Солдатенков из «Крыльев Советов».

Левый защитник

Даниил Хлусевич, «Спартак»

Альтернатива: Дмитрий Скопинцев, «Динамо»

Еще одна дефицитная позиция в российском футболе. Юрий Жирков закрывал ее в сборной сколько мог, сменивший его Кудряшов чередовал успешные матчи с провальными. Сейчас стопроцентного кандидата на позицию ЛЗ в национальной команде нет, так что кризис продолжается. Из самых заметных правша Хлусевич, приходивший в «Спартак» как правый полузащитник. Старательность, физика, напор и умение сыграть не обеих флангах сделали из Даниила важнейшего для «Спартака» игрока здесь и сейчас. Смелые скоростные подключения Хлусевича — то, что ждут от современного крайнего защитника. Но ввиду отсутствия опыта (Даниилу всего 21) этот вариант на ЧМ был бы как минимум рискованным.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Опорный полузащитник

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Альтернатива: Данил Глебов, «Ростов»

Спорная позиция, учитывая форму Баринова и то, что последние месяцы в «Локомотиве» он играет центрального защитника. За Дмитрия говорит в первую очередь опыт и осведомленность о требованиях Карпина к игроку этой позиции. Но кажется, что здесь тренерский штаб сборной подстраивался бы под соперника — на матчи с топами выходит перекусывающий центр поля Баринов, против команд с равным или чуть более слабым составом — более креативные Фомин или Глебов. Последний, к слову, пользуется все большим доверием Карпина, а на матч с Таджикистаном и вовсе вышел с капитанской повязкой.

Центральный полузащитник

Александр Головин, «Монако»

Альтернатива: Даниил Фомин, «Динамо»

Головин — единственный российский футболист, несколько лет стабильно играющий в сильном европейском первенстве. При всем уважении к Алексею Миранчуку, который цеплялся за шансы в «Аталанте», но все же гостем на поле был достаточно редким. Так что на ЧМ-2022 Головин поехал бы в статусе однозначного лидера сборной, на котором лежит особая ответственность. Справился бы Александр с этим — вопрос вторичный, но, очевидно, в сборной России сейчас то время, когда Саше пришлось бы тянуть команду за собой. А вообще ближе к левому флангу у сборной России могла бы образоваться крутая связка Захарян — Головин, которая могла бы меняться позициями (левого вингера на левого центрального полузащитника) и за счет движения и техники привносить в атаку управляемый хаос. Но есть и более классическая альтернатива — ответственный динамовец Фомин.

Александр Головин и Алексей Миранчук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Центральный полузащитник

Далер Кузяев, «Зенит»

Альтернатива: Роман Зобнин, «Спартак»

Атаку и открытость на левом фланге было бы логично уравновесить еще одним работящим футболистом в центре поля. Тут штабу Валерия Георгиевича пришлось бы делать нелегкий выбор между Кузяевым и Зобниным — оба имеют примерно одинаковый опыт, готовы выжигать в полузащите от свистка до свистка и врываться в штрафную под второй темп. Возможно, чуть больше шансов было бы у Кузяева, но в первую очередь из-за лучшей игры на мяче.

Правый вингер

Алексей Миранчук, «Торино»

Антон Миранчук, «Локомотив»

Понятно, что позицию вингера Миранчук занимал бы номинальную, больше сосредотачиваясь на действиях ближе к центру поля и непосредственно в штрафной. К слову, в Италии Алексей как раз здорово прибавил в плане завершения — этот навык особенно ценен на скоротечных международных турнирах. Альтернативой Алексею мог бы стать брат Антон — в первую очередь потому, что с учетом сидящего на лавке Бакаева в России просто больше нет классных вингеров. На этой позиции мог бы выйти, например, Захарян, а слева — появиться Мостовой. Вариантов для комбинации сочетаний у Карпина бы точно хватало. Как жаль, что все это — лишь фантазии.

Левый вингер

Арсен Захарян, «Динамо»

Альтернатива: Андрей Мостовой, «Зенит»

Как мы уже говорили, здесь Захарян и Головин могли бы меняться позициями и открывать фланг под забегания Хлусевича. Для Арсена этот чемпионат мира был бы самой настоящей выставкой — за ним уже следят европейские клубы, а «Челси» был готов забрать его уже летом. К сожалению, сейчас громко заявить о себе Захарян не может, а ведь на ЧМ для этого представился бы идеальный шанс. В качестве игрока подмены пригодился бы Мостовой — Андрей набрал лучшую форму за всю карьеру в «Зените» и шанс поехать на мундиаль точно бы заслужил.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Центральный нападающий

Александр Соболев, «Спартак»

Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА

Выбор игрока на эту позицию наверняка сильно бы зависел от соперника и плана на игру. Александр Соболев и Федор Чалов оба показывают классную игру в этом сезоне и по сравнению с самими собой прошлогодних формаций явно вышли на новый уровень. Соболев выглядит более очевидным вариантом, так как на ЧМ сборной России чаще пришлось бы бороться, открываться за спины и надеяться на подачи в штрафную, чем плести комбинации и стеночки перед штрафной. Ну и глянуть на ЧМ на Сычевого, несколько месяцев назад пылившего в ФНЛ — это было бы круто.