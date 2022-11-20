Гороскоп ЧМ-2022: Аргентина не любит Стрельцов, Франция — Раков и Дев

Провели исследование по знакам зодиака среди игроков, включенных в заявки сборных — участниц турнира в Катаре.

Из 830 футболистов, заявленных на ЧМ-2022, больше всего Водолеев — 95.

Из вратарей больше всего Овнов (16), а самый яркий из них — Мануэль Нойер из Германии, на втором месте Водолеи (12). У защитников преобладают Близнецы (28, включая Жоау Канселу из Португалии и Кайла Уокера из Англии), вторые — Овны (26). У хавбеков — Водолеи (35), яркие представители датчанин Кристиан Эриксен и немец Джошуа Киммих, второе место у Рыб (31). У нападающих тоже лидируют Водолеи (25) — Неймар, Душан Влахович, Луис Суарес, Эдинсон Кавани и сам Криштиану Роналду. Далее идут Девы и Скорпионы (по 18).

Раков на этом чемпионате будет не так много, но яркие представители есть и среди них. Конечно, первым номером идет лидер сборной Аргентины Лионель Месси, компанию ему составляет Гарет Бэйл из Уэльса, лучший игрок Бельгии последних лет Кевин де Брейне, опора голландской защиты Виргил ван Дейк, бразильский вихрь Винисиус Жуниор и надежда корейской сборной Сон Хын Мин.

Отдельно стоит сказать про Стрельцов: их чуть ли не меньше всех, но одна только связка в нападении чего стоит — Карим Бензема и Кильян Мбаппе. Ну а меньше всего на ЧМ Львов — всего 51 человек. Зато среди них — Харри Кейн, Эдерсон, Бернарду Силва и Ирвинг Лосано.

Если брать по каждому знаку зодиака, то картина складывается такая. Больше всего Овнов в сборной Ирана и Франции, Тельцов — у Бельгии, Близнецов — у Коста-Рики и США, причем у американцев среди пяти представителей этого знака оказались все три вратаря. Раки преобладают среди костариканцев, Львы — среди саудитов, девы — корейцев. Весы в основном призвал под свои знамена Эквадор, Скорпионов — Сербия, Марокко и Уэльс. Стрельцов любят тренеры Ганы, Козерогов — Канады, Водолеев — Польши, Рыб — Сенегала.

Примечательно, что в сборной Аргентины совсем нет Стрельцов — как и у Эквадора, Ирана, Польши, Хорватии и Сербии. В Нидерландах нет Козерогов. Во Франции — Раков и Дев, в Германии — Львов и Весов, а в Португалии — только Весов.

С 1998 года, когда в финальной стадии чемпионата мира стали принимать участие 32 сборные, в заявках будущих чемпионов мира всегда были Овны, Раки, Львы, Скорпионы, Водолеи и Рыбы. Больше всего победителей за этот период среди Овнов (16): Франция-1998 (5), Германия-2014 (3), Испания-2010 (2), Италия-2006 (1), Бразилия-2002 (3) и Франция-1998 (2). Рядом Девы (15), хотя в 2018-м у «трехцветных» ни одного футболиста этого знака не было.

Интересное наблюдение: с чемпионата мира-1970 в команде-победительнице обязательно есть хотя бы один Водолей, а с 1998 года у триумфаторов обязательно было не менее двух. У кого из топ-сборных сейчас в составе нет представителей этого знака? У Бельгии и Англии. Также стоит отметить, что с того же ЧМ-1998 золото не брали вратари Стрельцы и Близнецы, а также нападающие Козероги. У кого из фаворитов они есть? Форварды у той же Бельгии, Германии и... Бразилии. Как и вратарь-Стрелец. А вратарь-Близнец есть у Испании. Нет никого из выше перечисленных у трех грандов — Аргентины, Франции и Португалии. Зато есть минимум по два Водолея.

Ну и напоследок еще несколько любопытных фактов. С чемпионата мира-1950 вратарь-Близнец ни разу не выигрывал титул. Да и вообще подобное произошло всего один раз — в 1938-м в составе сборной Италии числился голкипер Карло Черезоли, но на поле он тогда ни разу не вышел.

А чаще всех в истории Кубок мира над головой поднимали Скорпионы — 49 футболистов. При этом в составах Италии-1982 и Бразилии-1970 их не было.

Лучшими же бомбардирами ЧМ чаще всего становились Девы и Скорпионы — по 6 раз.