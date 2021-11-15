Возвращение Ибрагимовича привело к краху Швеции. На ЧМ-2022 едет Испания

За два матча с Иброй скандинавы не забили ни разу.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Испания — Швеция — 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 86.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Бускетс, Сарабия (Мората, 59), Ольмо (Эрнандес, 90), Солер (Мерино, 74), Гави (Мендес, 90), Рауль де Томас (Родриго, 60).

Швеция: Ульсен, Крафт (Март.Ольссон, 85), Аугустинссон, Линделеф, Нильссон, Экдаль, Классон, Форсберг (Куайзон, 63), К.Ольссон, Кулушевски (Сванберг, 63), Исак (Ибрагимович, 73).

Предупреждения: Крафт, 77. Эрнандес, 90+1.

Судья: Брих (Германия).

14 ноября. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Испанцы и шведы изрядно поднадоели друг другу в последние пару лет, но ничего не поделать: приходится играть друг с другом. После отбора на Евро-2020 и матча уже в финальном турнире команды столкнулись в квалификации на ЧМ-2022.

В Стокгольме подопечные Янне Андерссона бились с Испанией на равных. Более того, шведы даже одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря мячам Александра Исака и Виктора Классона. Однако главный тренер скандинавов не стал переоценивать исход встречи. «Мы сыграли три отборочных матча, осталось пять. Только 14 ноября можно будет сделать выводы и узнать значение этой победы. Но сейчас мы в хорошем положении», — сказал Андерссон после домашней игры.

Он оказался абсолютно прав. Обыграв полуфиналистов Евро-2020, Швеция умудрилась потерпеть поражения в Греции (1:2) и Грузии (0:2). Испанцы тоже оступились с греками (1:1) в домашнем матче, но это было еще в марте. К последнему туру команда Луиса Энрике подошла с преимуществом в одно очко над шведами (16 против 15).

Севильский стадион «Ла Картуха» принимал противостояние Испании и Швеции во второй раз за год. Унылые нули на Евро-2020 в первом туре группового этапа не взбудоражили болельщиков, а вот сегодняшняя игра — другое дело. «По сравнению с Евро это будет другой стадион. «Ла Картуха» станет адом, а мы полетим вперед», — поделился боевым настроем Луис Энрике перед игрой.

Сложно сказать, что «ад» в Севилье понес Испанию вперед. 71% владения мячом в первом тайме не помог хозяевам создать хотя бы один момент. Швеция же, в свою очередь, усилиями Эмиля Форсберга дважды могла забивать. На 16-й минуте матче полузащитник в контратаке протащил мяч вперед и пробил рядом с правой штангой ворот Унаи Симона, а на 39-й игрок «Лейпцига» замыкал подачу Людвига Аугустинссона, но не попал уже в левый угол.

Испании хватало ничьей, но она могла упустить даже этот результат. Привоз Сесара Аспиликуэты в самом начале второй половины игры шведы воплотили в неточный удар Исака с линии штрафной. Испанское владение мячом оставалось стерильным и после перерыва, как будто они специально хотели добавить себе трудностей. Одна из них — выход вернувшегося в сборную Швеции Златана Ибрагимовича. 40-летний форвард без замен отбегал 90 минут с Грузией, но это ни к чему не привело. В решающем матче отбора нападающий «Милана» появился на поле на 20 минут. Но не сказать, что выход Ибры как-то обострил игру.

Det ?r 0-0 i paus nere i Sevilla — en sp?nnande och j?mn f?rsta halvlek. Nya tag efter pausvilan. ? ??



?? #ESP 0-0 #SWE ?? — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 14, 2021

Первый удар в створ на обе команды состоялся на 84-й минуте: Альваро Мората попал прямо в Робина Ольсена. Но на этом форвард не остановился. Уже через две минуты игрок «Ювентуса» гарантировал Испании выход в финальный турнир ЧМ-2022. Дани Ольмо мощно приложился издали, а защитники сборной Швеции не помогли Ольсену, дав Морате принять мяч и добить его из вратарской.

Финальный штурм шведов не привел ни к чему кроме нескольких стандартов у ворот Испании. Минимальная победа позволила Луису Энрике и компании выйти на ЧМ-2022, а Швеции в марте предстоит играть в стыковых матчах.

Группа B

Испания — Швеция — 1:0 (Мората, 86).

Греция — Косово — 1:1 (Масурас, 44 — Рахмани, 76).