Смелость довела Сербию до Катара. Гол Митровича отправил Португалию с Криштиану Роналду в плей-офф
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа A
Португалия — Сербия — 1:2 (1:1)
Голы: Ренату Санчеш, 2 (1:0). Тадич, 33 (1:1). А.Митрович, 90 (1:2).
Португалия: Руй Патрисиу, Жозе Фонти, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Палинья, 64), Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65), Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 84).
Сербия: Райкович, Велькович (Спаич, 65), Миленкович, Павлович, Тадич, Гудель (А.Митрович, 46), Живкович (Радоньич, 69), Костич (Йович, 90), Лукич, С.Милинкович-Савич, Влахович.
Предупреждения: Жоау Канселу, 8. Гудель, 13. Жоау Моутинью, 61. Павлович, 66. Ренату Санчеш, 68. Миленкович, 70. А.Митрович, 90+1.
Судья: Орсато (Италия).
14 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».
Гол-фантом в Белграде
По большому счету, никакой интриги в этой группе не было бы, не случись в конце марта в Белграде один из самых громких скандалов отборочного цикла. Не такой, как в Южной Америке, где остановили игру Бразилии и Аргентины, но тоже мощный. Тогда на третьей добавленной минуте при счете 2:2 защитник сербов Стефан Митрович после удара Криштиану Роналду вынес мяч из-за линии ворот, однако ни главный арбитр Данни Маккели, ни его помощник этого не увидели и гол не засчитали.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» негодовал и в порыве эмоций швырнул на поле капитанскую повязку, после чего в своем Instagram ему пришлось написать, как он гордится быть капитаном сборной. Главный же посыл Криштиану был таким: «Бывают трудные моменты, когда ты чувствуешь, что пострадала целая нация. Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!»
Голландский рефери, к слову, признал свою ошибку. Маккели выполнил обещание, данное главному тренеру португальцев Фернанду Сантушу: посмотрел повтор и принес извинения.
? Самый жаркий эпизод матча в Белграде! #МАТЧПРЕМЬЕР #СербияПортугалия pic.twitter.com/37DGgdW50H— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 27, 2021
После той истории экс-чемпионы Европы получили еще и дополнительную мотивацию, а Роналду в Twitter обратился к болельщикам. «Для Португалии и португальцев мы хотим снова быть на чемпионате мира! И именно с силой Португалии и португальцев мы добьемся этого. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Вперед, в Катар!», — написал капитан.
? por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presen?a no Campeonato do Mundo. E ? com a for?a de Portugal e dos portugueses que vamos l? chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022! ?????? pic.twitter.com/dQ0emTNpql— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 13, 2021
Шок по-португальски
И Португалия с первых минут включилась в игру так, как и призывал Роналду. Заработал бешеный прессинг, в котором решающую роль исполнил Бернарду Силва, и его отбор превратился в голевую передачу для Ренату Санчеша. Неожиданный герой, если вспомнить, что в официальных матчах полузащитник не забивал с победного Евро-2016. Тогда после удара считавшегося одним из главных талантов мирового футбола Санчеша Португалия отыгралась в четвертьфинале с поляками и прошла дальше в серии пенальти.
Португальцы задушили Сербию с первых минут. Безжалостный прессинг = гол. И даже Криш не понадобился ???? pic.twitter.com/o67ZzlCUeY— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Однако хозяева не только не сумели развить собственный успех — у них обнаружились проблемы в обороне, где не хватало дисквалифицированного Пепе. Один гол сербов не засчитали. Другой не состоялся из-за того, что удар Влаховича приняла на себя штанга, но третий заход на цель оказался успешным. И ведь не скажешь, что атака Тадича таила в себе серьезную угрозу, однако Руй Патрисиу, которого перед стартовым свистком поздравляли с сотым матчем за сборную, сыграл настолько неловко, что мяч юркнул за линию ворот.
Патрисиу очень не повезло в юбилейном ?-м матче за сборную Португалии ??— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Руй полетел, куда надо, но рикошет помог Тадичу сравнять счет. Теперь в Лиссабоне 1:1 и точно будет нервный второй тайм. pic.twitter.com/nhexxp2gYi
По счету Португалию все устраивало, а вот по игре — вряд ли. Сербы по итогам первого тайма имели перевес как по ударам (8-5), так и по владению мячом (56%), и это был перевес по делу, а не следствие прагматизма Фернанду Сантуша.
О его наличии было больше поводов вспоминать уже по ходу второго тайма. Сербы в перерыве сменили полузащитника Гуделя на лучшего бомбардира чемпионшипа Александра Митровича, но соперник к этому, как казалось, был готов. Португальцы стали внимательнее в обороне и злее в центре поля, а Данилу Перейра все чаще опускался назад на позицию третьего центрального защитника.
Гол, который оставил Криштиану без прямой путевки на ЧМ ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Тадич и Митрович — вот кто сегодня зарешал в Лиссабоне. Роналду, Фернандеш, вы там как? Теперь португальским звездам надо готовиться к стыкам ???? pic.twitter.com/I0tdncSsJu
Еще за несколько минут до финального свистка это казалось правильным выбором, а незаметность Роналду можно было бы объяснить умением не тянуть на себя одеяло в судьбоносных матчах сборной. Так, например, было в финале первой Лиги наций. Только все эти мысли потеряли актуальность, когда Тадич вырезал подачу в район дальней штанги, и Митрович поставил Руя Патрисиу в тупик ударом в ближний угол с отскоком от земли.
Disappointment for Portugal ? pic.twitter.com/KK3tm2qkAq— ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021
Сербия была смелой и отчаянной, после выхода Йовича перейдя в концовке на игру в три центральных нападающих. Она ехала в Лиссабон за победой и добыла ее. Португалию же отправили в плей-офф, так что ЧМ-2022 может пройти без Роналду. Усевшись на газон и не сдерживая слез, Криштиану, кажется, забыл, что есть еще запасной вариант. Чтобы он сработал, звезде нужно в марте превратиться в Супермена.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Португалия — Сербия — 1:2 (Ренату Санчеш, 2 — Д.Тадич, 33. А.Митрович, 90).
Люксембург — Ирландия — 0:3 (Даффи, 67. Огбене, 75. К.Робинсон, 88).
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О
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1. СЕРБИЯ
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8
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6
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2
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0
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18-9
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20
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2. Португалия
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8
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5
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2
|
1
|
17-6
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17
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3. Ирландия
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8
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4
|
3
|
3
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11-8
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9
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4. Люксембург
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8
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3
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0
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5
|
8-15
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9
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5. Азербайджан
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8
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0
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1
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7
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5-18
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1
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