Канцлер Германии Мерц — о сборной Германии на ЧМ-2026: «Мы гордимся вами»

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

В 1/16 финала ЧМ-2026 немцы проиграли Парагваю (1:1, пенальти 3:4) и вылетели из турнира.

«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», — написал Мерц в социальных сетях.

Сборная Германии четыре раза в своей истории выигрывала чемпионат мира: в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.