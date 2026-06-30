Корнеева проиграла Биррелл на старте Уимблдона
Россиянка Алина Корнеева уступила австралийке Кимберли Биррелл в первом круге Уимблдона — 3:6, 6:0, 2:6. Матч длился 1 час 55 минут.
98-я ракетка мира Корнеева сделала за игру 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У 72-й ракетки мира Биррелл — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.
Ее соперницей во втором круге станет победительница матча Сорана Кирстя (Румыния) — Сара Бейлек (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кимберли Биррелл (Австралия) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:3, 0:6, 6:2
Источник: Сетка Уимблдона
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