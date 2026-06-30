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30 июня, 18:00

Корнеева проиграла Биррелл на старте Уимблдона

Руслан Минаев

Россиянка Алина Корнеева уступила австралийке Кимберли Биррелл в первом круге Уимблдона — 3:6, 6:0, 2:6. Матч длился 1 час 55 минут.

98-я ракетка мира Корнеева сделала за игру 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У 72-й ракетки мира Биррелл — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.

Ее соперницей во втором круге станет победительница матча Сорана Кирстя (Румыния) — Сара Бейлек (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:3, 0:6, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона
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Уимблдон
Алина Корнеева
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