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Куман объявил об отставке из сборной Нидерландов: «Больно, что моя работа завершилась так»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роналд Куман.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман покинул свой пост.

Об этом 63-летний специалист объявил в социальных сетях. 30 июня Нидерланды уступили Марокко (1:1, пенальти 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.

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«Минувшей ночью я принял решение завершить свою работу на посту главного тренера сборной Нидерландов.

Мне особенно больно, что мой период работы в сборной завершился именно так. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором смогли бы войти в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован этим сильнее, чем я. Будучи главным тренером, именно ты несешь ответственность за результат. Я всегда ощущал эту ответственность и всегда буду ощущать ее.

Последние годы также вновь напомнили мне о том, что в жизни есть вещи гораздо важнее футбола. Футбол был моей жизнью, но здоровье — бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, начинаешь смотреть на мир совершенно иначе. Несмотря на собственную болезнь, моя жена Бартина каждый день поддерживала меня и убеждала довести работу во главе сборной до конца. Это свидетельствует о невероятной силе ее характера. Я благодарен ей гораздо больше, чем когда-либо смогу выразить словами.

Хочу поблагодарить всех футболистов, с которыми мне довелось работать. Ваше отношение к делу, характер и доверие вдохновляли меня каждый день. Спасибо также моему тренерскому штабу, Королевскому футбольному союзу Нидерландов, всем сотрудникам, которые оставались за кадром, и всем клубам, в которых мне посчастливилось работать. Но прежде всего — спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в самые трудные моменты. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды в качестве главного тренера национальной команды.

Я ухожу со смешанными чувствами. Конечно, мне хотелось завершить работу в сборной победой на чемпионате мира. К сожалению, эта мечта так и осталась несбывшейся. Но сильнее всего я ощущаю гордость. Гордость за все, что футбол подарил мне, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что смог превратить главное увлечение своей жизни в профессию.

Спасибо всем за эти годы — за доверие, критику, поддержку, разочарования, успехи и незабываемые моменты», — написал Куман.

Куман во второй раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал с национальной командой с 2018 по 2020 годы.

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Роналд Куман
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