Словенец Винчич назначен главным арбитром финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении бригады арбитров на финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Главным арбитром будет словенец Славко Винчич. Помогать ему будут в качестве ассистентов соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Четвертым и резервными судьиями будут Адхам Махадме и Мохаммад Аль-Калаф из Иордании.

На ЧМ-2026 года Винчич отработал главным арбитром на трех матчах: Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2) и Мексика — Эквадор (2:0, 1/16 финала). Всего за эти три игры словенский арбитр показал 7 желтых карточек и 1 красную.

Матч Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.