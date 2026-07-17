Ole: финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров

За три дня до финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной появились опасения, связанные с дымом от масштабных лесных пожаров в Канаде, сообщает Ole.

Из-за пожаров густой смог распространился по нескольким регионам Канады и достиг северной части США, что уже привело к отмене ряда мероприятий. По этой причине МЛС перенесла матч «Чикаго» — «Ванкувер».

По информации источника, вероятность переноса финала ЧМ-2026 пока считается невысокой, но такой сценарий полностью не исключается. Если уровень загрязнения воздуха будет представлять угрозу для здоровья, ФИФА располагает протоколами, позволяющими внести изменения в проведение матча.

Согласно метеорологическим данным, индекс качества воздуха (AQI) в отдельных районах поднялся до уровня «очень вредного», превысив отметку 240 пунктов, а местами приблизился к 300. Такие условия считаются опасными, особенно для спортсменов, поскольку во время интенсивных физических нагрузок в организм попадает значительно больше загрязняющих частиц.

Организаторы надеются, что в ближайшие дни ситуация улучшится и смог рассеется. Финал чемпионата мира-2026 должен пройти в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Начало игры — 22:00 по московскому времени.