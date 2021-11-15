Валерий Карпин: «Никакого прессинга сумасшедшего от хорватов не было и близко»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— В самолете я сразу взял компьютер, посмотрел на игру. Можно было бы играть спокойно! Никакого прессинга сумасшедшего от хорватов не было и близко. Поэтому можно было бы играть. Почему мы этого не делали? Вот в чем вопрос- сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.