Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин: «За 3-4 дня в сборной психолог ничего не сможет сделать»

19:33
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, нужен ли команде психолог.

«Никогда у нас не было психологов. Слова такого не было. Нужен ли или нет, мне кажется, конкретно если говорить про сборную, за 3-4 дня он ничего не сможет сделать. Не знаю, зависит от каждого футболиста», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

14 ноября сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Кудряшов в свои ворота.

По итогам отборочного турнира Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки населению Донбасса
1
0