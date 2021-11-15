Карпин: «За 3-4 дня в сборной психолог ничего не сможет сделать»
19:33
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, нужен ли команде психолог.
«Никогда у нас не было психологов. Слова такого не было. Нужен ли или нет, мне кажется, конкретно если говорить про сборную, за 3-4 дня он ничего не сможет сделать. Не знаю, зависит от каждого футболиста», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
14 ноября сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Кудряшов в свои ворота.
По итогам отборочного турнира Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.
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