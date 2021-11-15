Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

—Вы считаете, что 4-3-3 — дееспособный вариант для сборной России?

—Да, до вчерашнего дня я считал, что это дееспособный вариант. Игра с Словенией меня в этом убедила. Но видимо дееспособный вариант до определенного момента.

—Может, для матча с Хорватией надо было вернуться к варианту попроще

—Возможно, да. Есть хотя бы один человек в мире, который бы сказал, что если бы мы играли в 3 центральных защитника, то мы бы не проиграли?

—Почему не подстроились под Хорватов?

—В чем? Мы оборонялись всей командой. То, что мы не создали моментов, вот, в чем проблема. Проблема не в обороне, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.