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Валерий Карпин: «Не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам»

19:37
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Один неудачный матч может поколебать вашу веру в команду и в себя?

— Такой матч. Радоваться, что мы обыграли Кипр, Мальту, Словакию со Словенией... Окей! Но если я хочу двигаться дальше, играть против хороших команд, как Хорватия, то ответственность в таких матчах будет выше.

— Вы не уверены, что к мартовским вы сможете что-то изменить?

— Даже за год или за два.

— А вы не уверены, что к этим матчам команду будете готовить вы?

— Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Россия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY

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Данил Алешин все материалы автора
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