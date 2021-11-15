Карпин: «Ионов знает мои требования и выполняет сумасшедший объем работы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему регулярно вызывает в национальную команду нападающего «Краснодара» Алексея Ионова.

— Ионов в составе потому, что он знает ваши требования?

— Потому, что он знает мои требования и выполняет сумасшедший объем работы, то что было нужно в игре с Хорватией, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».