Карпин объяснил, почему не сохранил замены на концовку матча против Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему рано использовал все замены по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).

— После замены Глебова и Фомина вы убрали возможность выпустить свежего игрока на Кудряшова. Почему?

— До 90-й минуты, видя, как мы играем и как себя чувствует Фомин, то думал, что там будут проблемы и нам в конце концов все равно забьют.

— Стоило ли в той ситуации падать и просить медбригады?

— Допустим, упал бы, лежал, а нам бы в это время забили гол. Это все подтягивание фактов под то, что нам хочется. Если бы он упал, то сказали бы, что он не боец и команду нашу душит. Было бы так, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил защитник сборной России Федор Кудряшов.