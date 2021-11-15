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Карпин объяснил, почему не сохранил замены на концовку матча против Хорватии

19:40
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему рано использовал все замены по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).

— После замены Глебова и Фомина вы убрали возможность выпустить свежего игрока на Кудряшова. Почему?

— До 90-й минуты, видя, как мы играем и как себя чувствует Фомин, то думал, что там будут проблемы и нам в конце концов все равно забьют.

— Стоило ли в той ситуации падать и просить медбригады?

— Допустим, упал бы, лежал, а нам бы в это время забили гол. Это все подтягивание фактов под то, что нам хочется. Если бы он упал, то сказали бы, что он не боец и команду нашу душит. Было бы так, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил защитник сборной России Федор Кудряшов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY

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Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры