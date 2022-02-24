Глава Шведского футбольного союза выступил против проведения стыковых матчей ЧМ-2022 в России

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон выступил против проведения стыковых матчей ЧМ-2022 в России.

Сборная России сыграет с победителем пары Швеция — Чехия в случае победы над Польшей 24 марта.

«Сценарий матча против сборной России возможен. Сегодня утром, когда мы проснулись, спонтанно возникла мысль о том, что проведение футбольного матча в России через несколько недель практически невозможно. Смотря на то, что происходит сейчас, нет никакого желания играть в футбол в России», — приводит Reuters слова Нильссона.

24 марта сборная Швеции сыграет против Чехии на своем поле. В случае победы шведам предстоит стыковой матч с победителем игры Россия — Польша. В случае победы россиян эта игра должна пройти в Москве, как и встреча с поляками.