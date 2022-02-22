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Сегодня, 17:21

Польская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с просьбой прояснить ситуацию с матчем с Россией в Москве

Виктория Кравченко

Польская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча против России в Москве, сообщает пресс-служба организации.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что он не хочет, чтобы поляки отправлялись в Москву из-за усложнившихся политических отношений России с Украиной.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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