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Гаджиев не видит разницы между уровнем Глушакова и других полузащитников сборной России

17:57
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Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал включение в расширенный состав сборной России полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Специалист считает, что игрок ничуть не слабее других футболистов сборной на его позиции, и все зависит от того, в каком он сейчас состоянии.

«Объяснение простое: между уровнем мастерства Глушакова и других игроков сборной сколько-нибудь значимого разрыва нет, — цитирует Гаджиева «Газета.Ru». — Очень многое зависит от того, в каком состоянии он находится.

Если игрок находится в хорошем физическом состоянии, уровень его спортивной формы высок для него самого, то тогда между ними вообще грань нулевая практически. Считаю, что сейчас Глушаков в хорошей форме, он проделывает большой объем работы, фактически играет от штрафной до штрафной и забивает, а для нашей сборной это очень важно».

34-летний россиянин не вызывался в сборную с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах за «Химки» и забил 6 голов.

В октябре сборная России проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
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1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/20/n_16561214.shtml

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Евгений Петров все материалы автора

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