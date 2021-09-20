Гаджиев не видит разницы между уровнем Глушакова и других полузащитников сборной России
Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал включение в расширенный состав сборной России полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Специалист считает, что игрок ничуть не слабее других футболистов сборной на его позиции, и все зависит от того, в каком он сейчас состоянии.
«Объяснение простое: между уровнем мастерства Глушакова и других игроков сборной сколько-нибудь значимого разрыва нет, — цитирует Гаджиева «Газета.Ru». — Очень многое зависит от того, в каком состоянии он находится.
Если игрок находится в хорошем физическом состоянии, уровень его спортивной формы высок для него самого, то тогда между ними вообще грань нулевая практически. Считаю, что сейчас Глушаков в хорошей форме, он проделывает большой объем работы, фактически играет от штрафной до штрафной и забивает, а для нашей сборной это очень важно».
34-летний россиянин не вызывался в сборную с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах за «Химки» и забил 6 голов.
В октябре сборная России проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.
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Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/20/n_16561214.shtml
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