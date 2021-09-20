Генеральный продюсер объяснил, почему «Матч ТВ» не показал пресс-конференцию Карпина в прямом эфире
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему «Матч ТВ» не показал пресс-конференцию главного тренера сборной России Валерия Карпина в прямом эфире.
«Увы, по независящим от нас причинам, прямая трансляция пресс-конференции Валерия Карпина не состоялась — мы узнали от коллег о невозможности получения сигнала за 15 минут до эфира. Прямо сейчас показываем ее в полном объеме с небольшой задержкой», — написал Тащин в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал и его сотрудники, в том Тащин в своем Telegram-канале, анонсировали начало прямого эфира пресс-конференции Карпина после объявления состава на октябрьские матчи в 13.55. Однако в это время в эфире федерального канала была программа «Главная дорога».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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