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Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России

16:26
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную .

— Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

— Готовы ли вновь вызвать Дзюбу в сборную, если, как он и сказал сегодня, к ноябрьским матчам наберет ту самую форму?

— Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи.

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/1052

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Евгений Петров все материалы автора

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