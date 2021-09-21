Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную .

— Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

— Готовы ли вновь вызвать Дзюбу в сборную, если, как он и сказал сегодня, к ноябрьским матчам наберет ту самую форму?

— Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи.

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).