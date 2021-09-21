Кафельников отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную России: «Абсолютно фиолетово!»

Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Абсолютно фиолетово! Меня эта история от слова совсем не интересует. Будет играть Дзюба или нет… От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Сборная все равно напрямую не попадет в финальную часть чемпионата мира», — сказал Кафельников «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).