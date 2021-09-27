Карпин прокомментировал окончательную заявку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал окончательный список игроков на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения, — сказал Карпин. Его слова приводит сайт РФС. — После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках.

С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения».

C полным составом сборной России можно ознакомиться здесь.

В начале сентября от вызова в сборную отказался форвард «Зенита» Артем Дзюба. В этом сезоне 33-летний нападающий забил 3 мяча и сделал 3 передачи в 9 встречах чемпионата России.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).