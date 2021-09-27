Виталий Кафанов: «Крицюк только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на октябрьские матчи национальной команды.

Итоговый состав сборной России на матчи ЧМ-2022 в октябре — здесь.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря — по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», — приводит слова Кафанова сайт РФС.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).