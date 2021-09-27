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Виталий Кафанов: «Крицюк только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию»

22:28
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на октябрьские матчи национальной команды.

Итоговый состав сборной России на матчи ЧМ-2022 в октябре — здесь.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря — по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», — приводит слова Кафанова сайт РФС.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214501

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры