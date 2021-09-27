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Крицюк, Бакаев и Тюкавин. Кто из игроков не попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи

22:35
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

По сравнению с расширенным списком в состав не попали: вратарь Станислав Крицюк («Зенит»), защитники Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), полузащитник Максим Мухин (ЦСКА), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), нападающий Константин Тюкавин («Динамо»).

Также ранее от вызова в национальную команду отказался форвард Артем Дзюба.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры