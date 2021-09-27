Крицюк, Бакаев и Тюкавин. Кто из игроков не попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

По сравнению с расширенным списком в состав не попали: вратарь Станислав Крицюк («Зенит»), защитники Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), полузащитник Максим Мухин (ЦСКА), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), нападающий Константин Тюкавин («Динамо»).

Также ранее от вызова в национальную команду отказался форвард Артем Дзюба.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).