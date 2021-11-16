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Карпин: «Был уверен, что Россия пройдет Хорватию»

Карпин был уверен, что Россия получит прямую путевку на ЧМ-2022
14:58
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1) был уверен, что его подопечные получат прямую путевку на турнир.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Откровенно говоря, был уверен, что Россия пройдет Хорватию, — приводит слова Карпина Sport24. — Уверенность была до матча с ними и основывалась на победе над Словенией. Уровень российских футболистов точно выше того, что вы увидели во встрече с Хорватией. Это показала игра в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и попала в зону стыковых матчей. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-15-rossiya-proigrala-khorvatii-01-popademli-na-chempionat-mira-intervyu-karpina-

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