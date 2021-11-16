Карпин: «Был уверен, что Россия пройдет Хорватию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1) был уверен, что его подопечные получат прямую путевку на турнир.

«Откровенно говоря, был уверен, что Россия пройдет Хорватию, — приводит слова Карпина Sport24. — Уверенность была до матча с ними и основывалась на победе над Словенией. Уровень российских футболистов точно выше того, что вы увидели во встрече с Хорватией. Это показала игра в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и попала в зону стыковых матчей. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.