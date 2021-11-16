«Хорваты уничтожали советских коммунистов». Жириновский резко высказался о поражении сборной России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Хорватии (0:1) в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол — это символично. Вместо того, чтобы громить соперника — бей в свои, чтобы чужие боялись. Он не понял, он растерялся... Есть ведь более опытные игроки, уравновешенные, с психологической подготовкой.

Хорваты выступали на стороне нацистов и уничтожали югославских партизан, коммунистов, в том числе и советских. Объяснить футболистам с кем они играли! Там же находится и Митрофанов, член фракции «Справедливая Россия», который сбежал туда от уголовной ответственности. Нужно было поднять моральный дух российских футболистов, но ничего этого сделано не было", — сказал Жириновский «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.