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«Хорваты уничтожали советских коммунистов». Жириновский резко высказался о поражении сборной России

Жириновский указал на отсутствие морального духа у сборной России в матче с Хорватией
14:49
Владимир Жириновский. Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
Владимир Жириновский. Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Хорватии (0:1) в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол — это символично. Вместо того, чтобы громить соперника — бей в свои, чтобы чужие боялись. Он не понял, он растерялся... Есть ведь более опытные игроки, уравновешенные, с психологической подготовкой.

Хорваты выступали на стороне нацистов и уничтожали югославских партизан, коммунистов, в том числе и советских. Объяснить футболистам с кем они играли! Там же находится и Митрофанов, член фракции «Справедливая Россия», который сбежал туда от уголовной ответственности. Нужно было поднять моральный дух российских футболистов, но ничего этого сделано не было", — сказал Жириновский «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры