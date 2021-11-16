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Дворкович высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера сборной России

15:10
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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о словах Валерия Карпина по поводу отставки с поста главного тренера сборной России.

«При всем уважении к Валерию Карпину нужно понимать, что слова, сказанные после матча, основаны на эмоциях. Игра была очень важной и эмоциональной. Конечно, он будет готовить сборную к стыковым матчам и сможет это сделать.

У топовых сборных обычно несколько лидеров, у нас сейчас точно нет нескольких. Можно выделить только Сафонова. При условии, что играли в оборонительный футбол, это ярко видно. Он тащил все, что можно и нельзя, возможное и невозможное. Лидеров в атаке и центре не хватило», — приводит слова Дворковича «РБК Спорт».

Карпин является главным тренером российской национальной команды с июля 2021-го.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/619379119a79475324a8e245?ruid=uUjlB2CiLBMWRVs1BFosAg==

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры