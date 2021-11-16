Дворкович высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера сборной России

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о словах Валерия Карпина по поводу отставки с поста главного тренера сборной России.

«При всем уважении к Валерию Карпину нужно понимать, что слова, сказанные после матча, основаны на эмоциях. Игра была очень важной и эмоциональной. Конечно, он будет готовить сборную к стыковым матчам и сможет это сделать.

У топовых сборных обычно несколько лидеров, у нас сейчас точно нет нескольких. Можно выделить только Сафонова. При условии, что играли в оборонительный футбол, это ярко видно. Он тащил все, что можно и нельзя, возможное и невозможное. Лидеров в атаке и центре не хватило», — приводит слова Дворковича «РБК Спорт».

Карпин является главным тренером российской национальной команды с июля 2021-го.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей.