«Операция пока не нужна». Гильерме рассказал о своей травме
Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о своей травме
19:26
Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал о своей травме.
— Много говорим об этом в последнее время. Мне уже не 20-21, всегда есть хронические проблемы, которые мешают. У меня есть такая, но она не отвлекает. Многие пишут, что я рискую здоровьем. Я сам знаю свой организм. Никогда не буду рисковать своим здоровьем.
— Нужна ли операция?
— Пока нет.
Ранее появилась информация, что вратаря беспокоит ахиллово сухожилие. После матчей Гильерме необходимы 1-2 дня отдыха без физических нагрузок. Для того, чтоб вылечить эту травму требуется операционного вмешательства.
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