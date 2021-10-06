«Операция пока не нужна». Гильерме рассказал о своей травме

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал о своей травме.

— Много говорим об этом в последнее время. Мне уже не 20-21, всегда есть хронические проблемы, которые мешают. У меня есть такая, но она не отвлекает. Многие пишут, что я рискую здоровьем. Я сам знаю свой организм. Никогда не буду рисковать своим здоровьем.

— Нужна ли операция?

— Пока нет.

Ранее появилась информация, что вратаря беспокоит ахиллово сухожилие. После матчей Гильерме необходимы 1-2 дня отдыха без физических нагрузок. Для того, чтоб вылечить эту травму требуется операционного вмешательства.