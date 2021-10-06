Гильерме не удивило возвращение Глушакова в сборную России

Голкипер сборной России Маринату Гильерме сказал, что его не удивил вызов в команду Дениса Глушакова.

— Что больше удивило — отказ Дзюбы или вызов Глушакова?

— Это личные вопросы Дзюбы. Он принял такое решение. Дзюба уже много сделал для сборной. Сложно говорить про личные решения. По Глушакову — не удивлен. Живет хорошим моментом в «Химках». Считаю, что это заслуженно.

Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).