Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гильерме не удивило возвращение Глушакова в сборную России

19:27
Теги:

Голкипер сборной России Маринату Гильерме сказал, что его не удивил вызов в команду Дениса Глушакова.

— Что больше удивило — отказ Дзюбы или вызов Глушакова?

— Это личные вопросы Дзюбы. Он принял такое решение. Дзюба уже много сделал для сборной. Сложно говорить про личные решения. По Глушакову — не удивлен. Живет хорошим моментом в «Химках». Считаю, что это заслуженно.

Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры