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Гильерме готов быть резервистом в сборной России

Гильерме: «Если тренер скажет быть в резерве, значит так и надо»
19:18
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Голкипер сборной России Маринату Гильмерме сказал, что он готов быть резервистом в команде.

— Какие впечатления от сбора? Что нового?

— Ничего нового нет. Готовимся, как и на всех сборах. Единственное, что у нас травмированные игроки. Но я считаю, что у нас есть хорошие футболисты в России, которые могут их заменить.

— Вы готовы быть резервистом в 35 лет?

— Почему нет? Самое главное для меня это участие в этой команде, не важно как. Если тренер скажет быть в резерве, значит так и надо.

— А если к следующему сбору поймете, что вы не основной?

— Если меня будут вызвать, я буду по-другому стараться участвовать, чтобы помогать команде. Я чувствую себя здесь комфортно. Если у меня будет всегда возможность участвовать на сборах, буду помогать.

Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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