Гильерме готов быть резервистом в сборной России
Голкипер сборной России Маринату Гильмерме сказал, что он готов быть резервистом в команде.
— Какие впечатления от сбора? Что нового?
— Ничего нового нет. Готовимся, как и на всех сборах. Единственное, что у нас травмированные игроки. Но я считаю, что у нас есть хорошие футболисты в России, которые могут их заменить.
— Вы готовы быть резервистом в 35 лет?
— Почему нет? Самое главное для меня это участие в этой команде, не важно как. Если тренер скажет быть в резерве, значит так и надо.
— А если к следующему сбору поймете, что вы не основной?
— Если меня будут вызвать, я буду по-другому стараться участвовать, чтобы помогать команде. Я чувствую себя здесь комфортно. Если у меня будет всегда возможность участвовать на сборах, буду помогать.
Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
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